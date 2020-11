André Hazes over verlies vader: “Veel erger mocht ik mijn moeder verloren hebben”

André Hazes Jr. getuigt over het verlies van zijn vader op jonge leeftijd en hoe hij daarmee omging in een interview met ED TV. Dat is een nieuw initiatief van James Cooke om gevoelige thema’s zoals druggebruik, sexting of pesten bespreekbaar te maken. Het jongerenplatform schotelt vragen waar veel jongeren mee worstelen, voor aan enkele bekende personen die zelf een ervaring hebben meegemaakt die een grote impact had op hun leven. Bij André Hazes heeft het verlies van zijn vader duidelijk invloed op de manier waarop de zanger zijn leven leidt: “Ik ga nooit de deur uit zonder mijn zoontje een zoen te geven.”

(tact)