Supertalent Anthony Edwards wordt als eerste opgepikt in NBA-draft

De draft gebeurde dit jaar vanwege de coronacrisis uitzonderlijk via videoconferentie. In principe was de draft in juni voorzien, maar die werd vijf maanden uitgesteld door de gezondheidssituatie. Het voorbije seizoen werd pas vorige maand afgerond.

De atletische Anthony Edwards (1,98m), die voor de universiteit van Georgia aantrad, komt in een team terecht dat met Karl-Anthony Towns en D’Angelo Russell al enkele jonge sterren in de rangen heeft.

Er was geen uitgesproken favoriet in deze draft. Als nummer 1 lag Edwards in de balans met spelmaker LaMelo Ball en center James Wiseman.

Laatstgenoemde werd als tweede gekozen door de Golden State Warriors. De Charlotte Hornets, het team waarvan Michael Jordan de eigenaar is, voegden Ball aan hun kern toe.

Nieuwe blessure voor Klay Thompson

Golden State, dat een erg mager seizoen achter de rug heeft, kreeg verder slecht nieuws. Klay Thompson heeft woensdag op training een beenblessure opgelopen. Hij ondergaat nog onderzoeken om de ernst van de kwetsuur te bepalen. De shooting guard moest het volledige afgelopen seizoen al aan zich voorbij laten gaan nadat hij zijn kruisbanden van zijn linkerknie had gescheurd.

De 30-jarige Thompson vormt samen met Stephen Curry het uithangbord van de Warriors, die de voorbije jaren de NBA domineerden met drie titels (2015, 2017 en 2018) en twee verloren finales (2016 en 2019).