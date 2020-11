Thuis je nagels in opperbeste conditie houden? Dat kan. Met slechts een laagje nagellak in een naturelle kleur en een ragfijn, wit lijntje op de nagelranden zijn jouw nagels helemaal up-to-date, want op Instagram gaat deze nageltrend met alle aandacht lopen. Joyce Kokkinakis van Nailand helpt je op weg.