We zullen Kerstmis allicht thuis met het eigen gezin vieren. — © TV Limburg

We zullen Kerstmis dit jaar waarschijnlijk thuis met het eigen gezin vieren. Vrienden en familie uitnodigen zal er niet in zitten. Dat zegt gouverneur Jos Lantmeeters. Eerder hadden ook al virologen gewaarschuwd voor te hoge verwachtingen voor de feestdagen. Het virus is nog te veel verspreid om serieuze versoepelingen van de coronamaatregelen door te voeren.