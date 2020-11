Nathuurhulpcentrum eist dat jager operatiekosten neergeschoten vogel betaalt

Het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen is woest op een jager die in Heppeneert bij Maaseik twee zaagbekken neerschoot en één ervan gewond achter liet. De zaagbek is een zeldzame en beschermde watervogel waar niet op gejaagd mag worden. Bij het Natuurhulpcentrum probeerden ze de gewonde vogel nog te redden, maar het dier was er zo erg aan toe dat het geëuthanaseerd moest worden. Sil Janssen van het Natuurhulpcentrum eist nu dat de jager uit de jachtvereniging gezet wordt. Hij wil ook de operatiekosten op de jager verhalen. Bij de Limburgse jagersvereniging keuren ze het gedrag van de jager af en beloven ze hem te zullen straffen.