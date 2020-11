Hasselts dienstenbedrijf accepteert ecocheques als betaling voor klusjes

Bij het Hasseltse dienstenbedrijf Kluster kan je vanaf nu klusjes betalen met ecocheques. Het moet dan natuurlijk wel om duurzame herstellingen gaan zoals het installeren van een waterbesparende douchekraan, het isoleren van een zolder of het installeren van LED-verlichting. Nu iedereen massaal thuis zit tijdens de lockdown, is de vraag naar herstellingen en renovaties ontzettend populair. Dat merkt ook Kluster in zijn platform. Vanaf het voorjaar tot nu zijn de aanvragen tot klussen verdrievoudigd.