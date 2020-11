Zo brengen de Belgen het er vanaf op de eerste dag van het EK judo

Op de eerste dag van het EK judo in Praag komen donderdag zeven van de veertien Belgen in actie. We houden u hieronder op de hoogte van hun prestaties.

Bij de mannen moest Jorre Verstraeten in de categorie -60 kilogram pas in de tweede ronde in actie komen. De amper 22-jarige Verstraeten - vorig jaar goed voor een bronzen medaille op het EK, kende een moeilijke kamp tegen de Turk Salih Yildiz - maar won wel dankzij een ippon in het absolute slot.

Kenneth Van Gansbeke overleerde zijn eerste ronde bij de -66kg niet. De 30-jarige militair verloor van de Rus Abdula Abdulzhalilov.

Bij de vrouwen was er in de categorie tot 48 kilogram succes voor Anne-Sophie Jura, die de Italiaanse Francesca Milani klopte. In de tweede ronde neemt ze het op tegen de Franse Shirine Boukli, zestiende op de wereldranglijst.

Charline Van Snick maakte in haar tweede ronde van de -52 kilogram weinig woorden vuil aan de Oekraïense Anna Borodina. De bronzen olympische medaille van Londen 2012 won na een dikke minuut dankzij een ippon. In dezelfde gewichtscategorie als Van Snick sneuvelde de piepjonge Amber Ryheul (22 jaar) in de tweede ronde tegen de Roemeense Andreea Chitu nadat ze in de eerste ronde de maat had genomen van de Turkse Irem Korkmaz.

Ellen Salens en Mina Libeer overleefden zelfs hun eerste ronde niet. Salens werd uitgeschakeld door de Spaanse Mireia Lapuerta Comas, Libeer verloor van de Servische Marica Perisic.

