MaasmechelenDe politie kreeg tussen woensdagavond en donderdagochtend drie meldingen van inbraken binnen. De feiten speelden zich af in Maasmechelen. Bij inbraken in de Weidestraat en Kaemelsheuvel was er geen buit. Voor de inbraak in de Vredestraat is het nog niet duidelijk of iets gestolen werd. ppn