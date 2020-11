Meghan Markle bezorgde toch informatie aan auteurs van biografie

In de aanloop naar de veelbesproken rechtszaak die Meghan Markle aanspant tegen de Britse krant The Mail on Sunday voor het publiceren van een persoonlijke brief aan haar vader komt steeds meer informatie aan het licht. Uit de gerechtsdocumenten blijkt nu dat Meghan Markle toegeeft dat ze ‘mogelijk’ persoonlijke informatie doorspeelde aan de auteurs van de biografie ‘Finding Freedom’ via een derde partij.

Volgens de advocaten van de hertogin wilde Meghan Markle absoluut vermijden dat er foute informatie over haar relatie met haar vader in het boek zou verschijnen. Daarom gaf ze een derde partij, die al door de auteurs gecontacteerd was, de toestemming om de ware toedracht van het verhaal te onthullen. De hertogin weet naar verluidt niet of deze derde partij de informatie al dan niet gedeeld heeft met de schrijvers.

Meghan Markle en prins Harry ontkenden tot voor kort stellig dat ze hun medewerking aan het boek verleend hadden. De gerechtsdocumenten die nu het tegendeel lijken te bewijzen, komen er als een reactie op een eerdere uitspraak van een Britse rechter, waarbij de Britse krant Mail On Sunday de biografie mag gebruiken als bewijsmateriaal voor de rechtszaak, die op tien januari van start gaat.