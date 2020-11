Rookmelder verwittigt voor brand in Leopoldsburg

LeopoldsburgDe brandweer rukte donderdagochtend uit voor een klein brandje op de Berkenlaan in Leopoldsburg. Daar had een lamp vuur gevat.

Het was de rookmelder die de bewoonster rond 8.45 uur alarmeerde voor de brand. Die was ontstaan aan een lamp in de bureauruimte. De brandweer was snel ter plekke en moest het vuurtje blussen. Nadien oefenden ze nog een controle uit. Niemand raakte gewond en de schade heeft zich beperkt tot een deel van het plafond rond de lamp. Het huis is nog bewoonbaar. ppn