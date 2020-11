Verpleegster in tranen door coronacrisis in Texas: “De doden worden bij de levende patiënten gelegd”

De coronacrisis blijft de Verenigde Staten in de greep houden. De staat Texas bereikte maandag als eerste de kaap van een miljoen besmettingen. “De situatie is erger dan in New York”, getuigt een verpleegster uit het Texaanse El Paso in tranen in een filmpje op Facebook. Volgens Lawanna Rivers kunnen de mortuaria het aantal mensen die sterven door corona niet meer aan en stapelen de dode lichamen zich op. “Ze leggen ze naast de levende patiënten”, aldus de emotionele vrouw.

Lawanna Rivers zegt in de video dat ze nog nooit eerder zoiets meemaakte in haar dertienjarige carrière als verpleegster. “Ik heb dagenlang gehuild”, klinkt het in de video die al talloze keren werd bekeken op Facebook. Rivers beweert ook dat andere verpleegster de mensen die zijn gestorven aan het coronavirus amper durven aanraken en zelfs niet in een lijkzak steken.

Intussen worden er foto’s en video’s gedeeld op sociale media van gevangenen die de lijken van het ziekenhuis naar koelwagens dragen. De gevangenen in kwestie worden normaal niet betaald voor het werk dat ze moeten verrichten als onderdeel van hun straf, maar weigerden die taak naar verluidt eerst uit te voeren. Daarom krijgen ze nu twee dollar per uur betaald. Het gaat om een tijdelijke maatregel, want binnenkort wordt de Nationale Garde ingezet.

(pjv)