België overschrijdt kaap van 15.000 coronadoden

In ons land is de kaap van de 15.000 coronadoden overschreden. Uit de voorlopige gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano blijkt donderdagochtend dat sinds de uitbraak van de pandemie in België al 15.025 patiënten aan Covid-19 bezweken. Dat is een toename met 186 in vergelijking met het totaal dat woensdag werd gemeld.