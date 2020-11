Vrouwen van Anderlecht verrassend uitgeschakeld in tweede voorronde Champions League

Het Champions League-avontuur zit er voor de vrouwenploeg van Anderlecht al op voor het goed en wel begonnen was. Paars-wit verloor in de tweede en laatste voorronde verrassend met 1-2 van de Portugese kampioen Benfica. De Portugezen waren vuriger, vinniger en conditioneel sterker. Het was de Braziliaanse Raysla die RSCA met twee doelpunten de voortijdige exit bezorgde.

Beide ploegen waren bijzonder aan elkaar gewaagd, zeker geen 8-0 zoals in de eerste ronde tegen het Noord-Ierse Linfield dus voor paars-wit. Benfica, dat hoog druk zette en met een erg jong elftal aantrad, was de betere ploeg in de openingsfase. Op het kwartier leidde dat tot een geweldige kans. Anderlecht-doelvrouw Odeurs raapte een terugspeelbal op, waardoor de Portugezen een vrije trap kregen vanop amper zeven meter. Paars-wit ging letterlijk met elf voor het doel liggen, en die muur bleek voldoende om de 0-1 te voorkomen.

Vijf minuten later was het de beurt aan Anderlecht: Wullaert kapte naar haar linker en legde aan vanop een metertje of twaalf, maar besloot op doelvrouw Dias. RSCA herstelde het evenwicht en was de meest gevaarlijke ploeg richting einde van de eerst helft, maar echt uitgespeelde kansen leverde dat nauwelijks op. Sterspeelster Wullaert probeerde het via stilstaande fases, maar het vizier stond niet precies genoeg afgesteld om in de buurt van een doelpunt te komen. We zagen een snedige, leuke eerste helft, maar ook eentje zonder veel noemenswaardige mogelijkheden.

Gezichten op onweer

Ook meteen na de pauze was Anderlecht baas, en deze keer kon het dat overwicht wél omzetten in een voorsprong. Op een hoekschop van Wullaert liet Dias het leer los, Tison nam het cadeautje aan en tikte de 1-0 in doel van vlakbij. Lang kon paars-wit zijn voorsprong niet volhouden. Iets voorbij het uur legde de Brailiaanse Raysla aan vanop twintig meter en mikte met een mooie krul de gelijkmaker onhoudbaar voorbij Odeurs.

Dik minuten voor affluiten ontbond Raysla opnieuw haar duivels. Ze sneed naar binnen vanop rechts, zette een leuke dribbel op en schoot de 1-2 vanuit een hele scherpe hoek tegen de touwen.

© BELGA

Anderlecht verrassend op achterstand, de gezichten stonden op onweer. Anderlecht probeerde de penibele situatie nog recht te trekken, maar kwam niet verder dan een schot van De Loose dat net naast belandde.

Vorig jaar bereikte Anderlecht nog de eerste ronde van het hoofdtoernooi, bedoeling was om dit jaar minstens even goed te doen. Mission failed. (Milan Augustijns)