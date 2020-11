17 Limburgse gemeenten verbieden vuurwerk op oudejaarsavond

Al in minstens 17 van de 42 Limburgse gemeenten is het verboden om vuurwerk af te steken op oudejaarsavond. Dat blijkt uit een rondvraag van TV Limburg. 11 gemeenten beraden zich allicht nog deze week over de kwestie. De meeste van hen neigen naar een verbod. In alvast 14 gemeenten is het wel toegestaan om vuurwerk af te steken, maar dan enkel om middernacht, bijvoorbeeld van half twaalf tot half één of van elf tot één uur. In veel gevallen mag het enkel geluidsarm vuurwerk zijn en moet op voorhand een vergunning aangevraagd worden. Opvallend: geen enkele Limburgse gemeente is van plan om zelf vuurwerk af te steken om de overgang van oud naar nieuw te vieren.