Dimitri Van den Bergh blijft indruk maken op Grand Slam of Darts

Dimitri Van den Bergh won woensdag in het Engelse Coventry ook zijn derde groepswedstrijd op het Grand Slam of Darts . Opnieuw deed hij dat met veel machtsvertoon. De 25-jarige Antwerpenaar zette de Welshe BDO-wereldkampioen Wayne Warren met 5-1 opzij en liet daarbij een gemiddelde van 104,33 optekenen.

In het laatste leg leek de Dimitri Van den Bergh naar een ninedarter op weg, maar mistte hij na acht perfecte pijltjes de dubbel twaalf. Hetzelfde was hem maandag ook in zijn openingspartij al overkomen. Van den Bergh won in die partij met 5-1 van Ricky Evans, met een gemiddelde van 114,85, een tornooirecord. Ook Nathan Aspinall zette hij met 5-1 opzij, aan een gemiddelde van 101,03 per beurt. Alleen Michael van Gerwen verloor dit toernooi minder legs, één slechts, maar de nummer een van de wereld moet zijn laatste groepswedstrijd donderdag nog spelen, net als Michael Smith, die drie legs verloor in twee wedstrijden.

In de 1/16de finales neemt Van den Bergh het op tegen de tweede uit groep G. Daarin leidt de Welshe titelverdediger Gerwyn Price en maken ook de Welshman Jonny Clayton, de Engelsman Ryan Joyce en de Japanner Mikuri Suzuki nog kans op kwalificatie.