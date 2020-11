Reisadviezen Buitenlandse Zaken: Europese kaart kleurt bloedrood, behalve IJsland

In Finland ging Helsinki van oranje naar rood en ook het overzeese Franse departement Frans-Guyana kleurt rood. Enige lichtpunt is IJsland, dat niet langer rood is maar oranje wordt. Slechts vijf regio’s in Europa kleuren behalve IJsland nog oranje. Het gaat om het noordoosten van Schotland, Dorset en Somerset in Engeland en drie regio’s in Noorwegen.

Reizigers die uit rode gebieden terugkeren moeten een ‘Passagier Lokalisatieformulier’ (PLF) invullen, wanneer ze daar langer dan 48 uur verbleven hebben. Sinds 1 oktober wordt aan reizigers die terugkeren uit het buitenland gevraagd om een ‘zelfevaluatie vragenlijst’ in te vullen over hun reis- en/of verblijfsomstandigheden in het buitenland, ongeacht de zone waarvan ze terugkeren.