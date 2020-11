Victor Campenaerts behoudt nog even werelduurrecord: Alex Dowsett moet recordpoging uitstellen na positieve coronatest

Op 12 december wou Alex Dowsett op de wielerpiste in Manchester beter doen dan Victor Campenaerts, die in een uur 55,089 km aflegde. Maar de Brit, op de weg actief bij Israel-Start Up-Nation moet zijn poging uitstellen nadat hij positief testte op corona.“Ik ben echt teleurgesteld dat de poging niet kan doorgaan zoals gepland, maar mijn gezondheid is het belangrijkste. Ik had milde symptomen, dus liet ik mij testen. Op doktersadvies blijf ik van de fiets. Ik bereid me nu voor op de geboorte van mijn eerste kind, ook dat is heel spannend.”

De renner benadrukt graag dat de poging wordt uitgesteld, niet geannuleerd. “Alle betrokken partijen blijven het evenement steunen en we gaan op zoek naar een datum begin 2021.”

Dowsett was even houder van het uurrecord na een succesvolle poging in mei 2015. 36 dagen later werd zijn tijd verpulverd door Bradley Wiggins. Victor Campenaerts blijft dus nog zeker even werelduurrecordhouder.