Duitse voetbalfans willen ontslag van bondscoach Löw, en ze hebben ook een gedroomde opvolger

De 6-0 pandoering die de Mannschaft dinsdag tegen Spanje in de Nations League opliep blijft in Duitsland voor ophef zorgen. De Duitse voetbalbond (DFB) bevestigde woensdag dat Joachim Löw aanblijft als bondscoach, maar volgens een bevraging van mediakanelen RTL en ntv ziet een meerderheid van de Duitse voetbalfans Löw liever vertrekken. Liverpool-Trainer Jürgen Klopp is de gedroomde kandidaat om hem op te volgen.

LEES OOK. Na de complete afgang tegen Spanje: wat is er aan de hand met Duitsland?

Volgens de enquete van RTL en ntv wil twee derde van de bevraagde voetbalfans (66 procent) een andere T1 aan het hoofd van de wereldkampioen van 2014.

Op de vraag wie de Mannschaft opnieuw naar succes kan leiden, antwoordt een meerderheid (62%) Jürgen Klopp. Hansi Flick, trainer van Bayern München, volgt op ruime afstand (19%), voor PSG-coach Thomas Tuchel en Ralf Rangnick (13%), die succesvol was bij RB Leipzig. Eén procent van de bevraagden hoopt op Hannes Wolf, die recent moest opkrassen bij KRC Genk.

Die Mannschaft leed dinsdag in Sevilla haar grootste nederlaag in 89 jaar. Ondanks die vernedering mag Löw, sinds 2006 bondscoach, voortdoen richting het EK van volgend jaar. Zijn contract loopt nog tot het WK van 2022.