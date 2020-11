Alexander Zverev houdt kansen gaaf op ATP Finals met zege tegen Diego Schwartzman

De Duitser Alexander Zverev (ATP-7) heeft woensdag in zijn tweede groepswedstrijd op de ATP Finals de Argentijn Diego Schwartzman (ATP-9) met 6-3, 4-6 en 6-3 in 2 uur en 11 minuten verslagen.

Zverev had de zege broodnodig, op de eerste speeldag incasseerde hij maandag in de 02 van Londen een 6-3, 6-4 nederlaag tegen de Rus Daniil Medvedev (ATP-4). Schwartzman verloor ook zijn eerste wedstrijd: 6-3, 6-2 tegen de Serviër Novak Djokovic (ATP-1).

Djokovic en Medvedev nemen het woensdagavond tegen elkaar op. Als Medvedev de nummer een van de wereld verslaat, is hij zeker van de groepswinst (groep Tokio 1970) en betekent dat voor Schwartzman de uitschakeling, Djokovic moet in twee sets winnen om zijn plaats in de halve finales al veilig te stellen.

In de groep “London 2020” is de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP-3) al zeker van de groepswinst en maken de Spanjaard Rafael Nadal (ATP-2) en de Griekse titelverdediger Stefanos Tsitsipas (ATP-6) in een onderling duel uit wie er mee mag naar de halve finales.