Vrouw wanhopig op zoek naar lichtschakelaar… voor dakraam: “Het gaat ’s nachts altijd uit, maar dat doe ik niet”

Een Amerikaanse vrouw was compleet in de war omdat ze een ‘licht’ in haar huis maar niet kon doven, hoewel ze alle lichtschakelaars al had uitgetest. “Het gaat ’s nachts altijd uit”, zei ze tegen haar echtgenoot. “Maar het is niet ik die dat doet.” Dus besloot de man te filmen hoe hij haar de harde waarheid vertelde. “Schat, het is een dakraam”, klinkt het de video die al talloze keren werd bekeken op TikTok. “Voel je je dom?”