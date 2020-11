Reizigers letterlijk in de kou op vervangbus: “Een pure schande”

Zo’n twintig reizigers zaten dinsdagavond letterlijk in de kou op het openbaar vervoer. Door een te hoge waterstand van de Rupel reed hun trein niet verder en moesten ze tussen Boom en Puurs een vervangbus nemen. Die rit verliep in barre omstandigheden, de bus miste een ruit na vandalisme. “Een pure schande”, vindt een van de reizigers.

Tim Cochet uit Sint-Amands nam dinsdag na zijn werkdag de trein vanuit Antwerpen-Centraal naar Puurs. Omdat de waterstand van de Rupel echter heel hoog was en tegen de onderkant van de Rupelbrug tussen Boom en Ruisbroek kwam, stond de trein in het station van Boom noodgedwongen stil. De NMBS legde een vervangbus in tussen Boom en Puurs.

Na een tijdje wachten kwam die vervangbus er, maar daar bleek wat mee aan de hand. “Een groot raam aan de rechterkant was er volledig uit. Met plasticfolie en plakband hadden ze dat proberen te herstellen, maar die folie was deels losgekomen”, legt Tim uit.

“Zo’n twintig reizigers konden niet rekenen op familie of vrienden en hadden dus die bus echt wel nodig om naar Puurs te raken”, zegt Tim. De omstandigheden waarin de half uur durende rit werd uitgevoerd, noemt hij echter onverantwoord. “Niet alleen maakte de motor een hels lawaai, het was ook gewoon erg koud en onveilig in deze coronatijden. Dit was een pure schande voor mensen die rekenen op de service van het openbaar vervoer.”

Vandalisme

De NMBS bevestigt dat er een probleem met de bus was. “Het betrof een bus van een privéfirma. Door een daad van vandalisme werd een van de ramen van die bus vernield. Dat gebeurde voor de bus voor ons heeft gereden”, aldus Dimitri Temmerman van de NMBS. “Uiteraard mogen onze reizigers zich aan meer comfort verwachten, we gaan dit voorval dan ook bespreken met de privéfirma.”

Het probleem met de te hoge waterstand onder de Rupelbrug valt wel vaker voor. Als het water tegen de onderkant van de brug komt, kan de veiligheid van het treinverkeer niet gegarandeerd worden. Ook maandag was het treinverkeer zo even verstoord. “In beide gevallen hield de hinder zo’n uur aan en kon het treinverkeer daarna hervatten”, aldus Frédéric Petit van Infrabel.

© rr