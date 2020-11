De Stap krijgt 500 mondmaskers van ZOL

De Stap helpt gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar, die vragen hebben over de opvoeding en begeleiding kunnen gebruiken om moeilijke situaties om te buigen naar succesverhalen. De begeleiders van CKG De Stap blijven de gezinnen ondersteunen ondanks de strenge coronamaatregelen. Soms betekent dit dat telewerken in bepaalde gevallen aangevuld wordt met huisbezoeken om het welzijn van de gezinnen in begeleiding te waarborgen. Dit geldt in De Stap vooral voor de intensieve modules Amber en Lucas waarbij de begeleiders meerdere uren per week doorbrengen in de meest kwetsbare gezinnen. Hoewel online alternatieven vernieuwend zijn en een enorme bijdrage leveren aan de werking, is in deze specifieke gevallen nauwer contact essentieel omdat net het samen doen en zorgen centraal staat. "Om de gezondheid en de veiligheid van onze medewerkers én de gezinnen zo maximaal mogelijk te garanderen zijn we op zoek gegaan naar extra voorzorgsmaatregelen", klinkt hett. "De Stap voorziet de begeleiders van aangepaste schorten om zo het risico op besmetting te beperken."De cardiologengroep van het Ziekenhuis Oost-Limburg zorgde voor bijkomende ondersteuning. Zij leverden een schenking van maar liefst 500 FFP2-maskers die tot driemaal betere bescherming bieden dan de gebruikelijke stoffen maskers. "Hierdoor kunnen onze begeleiders zeker gedurende een halfjaar veilig intensieve begeleiding bieden aan de gezinnen waar dit noodzakelijk is. "We bedanken hiervoor diensthoofd cardiologie Dr. Vrolix en de hele afdeling cardiologie van ZOL voor hun investering in de zorg maar ook in het welzijn van de gezinnen."