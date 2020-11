ROYALS. Komt er een nieuw koninklijk huwelijk? En misleidend bericht over de Queen

Queen Elizabeth werd deze week plots dood verklaard, prins Harry stak een handje bij om voedselpakketten uit te delen en in Noorwegen is er misschien wel een koninklijk huwelijk in aantocht. Een overzicht van het wel en wee in koninklijke kringen.

Durek Verrett heeft al een paar keer op het punt gestaan om de Noorse prinses Märtha Louise ten huwelijk te vragen. Dat vertelt hij in een interview met het Amerikaanse magazine Vanity Fair. De verlovingsring heeft hij al laten maken en koning Harald en koningin Sonja weten van zijn plan, maar het juiste moment laat op zich wachten.

Durek heeft het koningspaar vorig jaar tijdens Kerstmis om toestemming gevraagd. Volgens Durek hebben zijn beiden akkoord, maar is niet alles rozengeur en maneschijn. In het interview geeft Märtha Louise namelijk toe dat haar ouders nog steeds worstelen met het aanvaarden van Durek. “Mijn vader heeft altijd gezegd dat je trouw moet zijn aan wie je bent - anders zullen mensen dwars door je heen kijken - en ik denk dat hij misschien spijt heeft dat hij dat een paar keer heeft gezegd”, vertelt de prinses. “Het is erg tegenstrijdig. Noorwegen is heel erg controversieel. Om bij een sjamaan te zijn, dat is extreem. Het is gek.” Hoe dan ook heeft het er alles van weg dat er een nieuw koninklijk huwelijk zit aan te komen in Noorwegen.

© Instagram

Door een technisch probleem werden maandag ten onrechte meerdere rouwadvertenties geplaatst op de website van het Franse radiostation Radio France Internationale. Een van de advertenties ging over de Britse koningin Elizabeth. Maar die is op haar 94ste nog kwiek en vierde afgelopen vrijdag nog haar 73ste huwelijksverjaardag.

De Queen was niet de enige die dood werd verklaard. De website had naar verluidt ook overlijdensberichten gepubliceerd van onder meer Clint Eastwood, Sophia Loren en Brigitte Bardot. Alle geplaatste stukken - in totaal zo’n honderd - werden inmiddels van de website gehaald. Er werd een intern onderzoek opgestart.

© ISOPIX

Het Belgisch koningshuis heeft bedroefd gereageerd op het overlijden van de Vlaamse radiocoryfee Lutgart Simoens. De presentatrice, die meer dan veertig jaar voor de publieke omroep heeft gewerkt, overleed afgelopen weekend op 92-jarige leeftijd. “Bedroefd door het afscheid van deze grande dame van de Vlaamse radio”, schrijft het Belgische hof dinsdag op Twitter. “We zullen je warme stem missen. Rust zacht.”

Het hof deelde ook een foto van Simoens met koningin Fabiola. De presentatrice interviewde de vorstin in 1984, het enige interview dat ze ooit heeft gegeven. De twee werden na het gesprek vriendinnen. “Ze was altijd oprecht geïnteresseerd in mijn gezin”, zei Simoens daar eerder over. “Toen een van mijn kinderen een zwaar ongeval had, belde ze me om te vragen hoe het met ons was.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De trouwjurk van prinses Diana werd in 1981 ontworpen door David Emanuel en zijn ex-vrouw Elizabeth. Aan het originele ontwerp werd zeshonderd uur gewerkt, verdeeld over tien weken met werkdagen van twaalf uur. Er werd honderd meter kant voor gebruikt en er kroop ongeveer 10.000 euro in.

De makers van de Netflix-serie The Crown hebben dat nog eens overgedaan. Zij hechten er bijzonder veel belang aan dat de kostuums zo waarheidsgetrouw mogelijk zijn. Kostuummaker Amy Roberts en haar team gingen aan de slag gaan om een replica van de trouwjurk te maken voor actrice Emma Corrin. Dit keer werd er - onder het toeziend oog van Emanuel - vier maanden aan gewerkt.

Voor de actrice werd het eveneens een huzarenstukje. “Ik heb zeker vier tot vijf fittings meegemaakt en die duurden telkens enkele uren. Vreemd genoeg vond ik het wel leuk om te doen, bijna zelfs leuker dan toen de scènes eindelijk gefilmd werden.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Prins Charles vierde vorige week zijn 72ste verjaardag. Hij zal, als hij ooit de troon bestijgt, de oudste aangestelde vorst worden. Zover is het voorlopig nog niet. Om zijn verjaardag te vieren, deelde het Britse hof op sociale media een foto uit de oude doos van de jonge prins en zijn moeder Queen Elizabeth.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De kersverse prinses Delphine heeft deze week haar eerste opdracht uitgevoerd in die hoedanigheid. Ze bezocht dinsdag het ziekenhuis Saint Pierre in Brussel en keek er toe hoe het personeel zijn griepprik kreeg.

De prinses wilde op die manier haar steun betuigen aan het ziekenhuispersoneel en de zorgverleners die hard werken tijdens de coronacrisis. Het is belangrijk dat zij op dezelfde manier zorg dragen voor hun eigen gezondheid als voor die van hun patiënten, vindt zij.

© ISOPIX

Prins Harry liet nog eens zijn goed hart zien en ging als vrijwilliger aan de slag bij de non-profitorganisatie Walker Family Events Foundation in Los Angeles. Die organisatie verzamelt voedselpakketten en verdeelt ze onder veteranen en hun families. Een doelgroep die de prins na aan het hart ligt, want hij zat zelf tien jaar in het leger. Hij daagde op in een casual look met polo, sneakers, jeansbroek, pet en mondmasker.