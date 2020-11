Ook triagepost in Voeren

Voeren

Ook in Voeren zijn er de laatste weken een hoog aantal COVID-19 besmettingen vastgesteld. De voorbije weken werd duidelijk dat de druk op de huisartsen overal in het land sterk toegenomen is. Naast gewone zorg moeten ook heel wat patiënten getest en opgevolgd worden. Na de stijging van het aantal besmettingen in Voeren, werd duidelijk dat bijkomende maatregelen noodzakelijk zijn om de dokters te ondersteunen in hun opdracht. Na overleg werd er beslist om ook in Voeren een lokale triagepost te openen.