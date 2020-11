Joachim Löw blijft bondscoach van Duitsland na pandoering in Spanje

Joachim Löw blijft ook na de vernederende 6-0 nederlaag tegen Spanje in de Nations League bondscoach van de Duitse nationale ploeg. Daarover zijn Fritz Keller, voorzitter van de Duitse voetbalbond (DFB), technisch directeur bij de DFB Oliver Bierhoff en de 60-jarige Löw zelf het woensdag eens geraakt tijdens een crisisbijeenkomst op de luchthaven van München. Dat melden het persagentschap dpa en Bild. Een ontslag is niet aan de orde.

Die Mannschaft leed dinsdag in Sevilla haar grootste nederlaag in 89 jaar. Ondanks die vernedering mag Löw, sinds 2006 bondscoach, voortdoen richting het EK van volgend jaar. Zijn contract loopt nog tot het WK van 2022.

Na de match in Spanje liet Oliver Bierhoff al optekenen dat Löw niet hoeft te vrezen voor zijn baan. “We geloven in hem, daar verandert deze nederlaag niets aan”, zei de technisch directeur van de DFB bij de Duitse openbare omroep ARD. “We moeten dit nu verwerken. Dat zal enige tijd in beslag nemen. Op de een of andere manier is alles verkeerd gegaan. Ik hoop dat dit eenmalig is. We moeten hieruit leren.”

