Plots doet Limburg het slechter dan de rest: cijfers dalen al dagen niet meer

De besmettingscijfers dalen niet langer in Limburg. Al enkele dagen blijft het aantal nieuwe besmettingen in onze provincie stabiel op zo’n 220 per dag. “We hebben hier geen duidelijke verklaring voor, maar we volgen dit wel nauw op”, zegt viroloog Steven Van Gucht.

De curve met besmettingscijfers blijft zakken in ons land, maar die daling gaat minder snel. Afgelopen week raakten in België dagelijks gemiddeld 4.805 mensen besmet, 39 procent minder dan de week ervoor, of een halvering om de 10 dagen. “Tot voor kort bedroeg de daling nog 50 procent, of een halvering om de 7 à 8 dagen”, zegt viroloog Steven Van Gucht.

Opvallend is dat in Limburg, net als in Oost-Vlaanderen en Waals-Brabant, de cijfers niet langer dalen. Al enkele dagen blijft het aantal nieuwe besmettingen in onze provincie stabiel op zo’n 220 per dag. “We hebben hier voorlopig nog geen duidelijke verklaring voor, maar het is wel een belangrijk signaal dat we nauw gaan opvolgen”, zegt Steven Van Gucht. “De komende dagen zullen moeten uitwijzen of dit al dan niet een tijdelijk fenomeen is.”

Volgens Van Gucht is deze vertraging in elk geval niet het gevolg van het heropenen van de scholen. “Het is nog te vroeg om de effecten hiervan te zien”, zegt de viroloog. “Ook is dit niet gelinkt aan de verruiming van de teststrategie omdat die pas volgende week zal ingaan.”

Meer Covid-patiënten

Goed nieuws is wel dat voor het eerst tijdens deze tweede golf alle coronacijfers op nationaal vlak in dalende lijn gaan. “Er sterven op dit moment dagelijks jammer genoeg nog altijd 185 mensen aan Covid-19, al zijn er dat 5 procent minder dan de week daarvoor. Het gaat om de eerste daling sinds enkele weken”, zegt Van Gucht. Tijdens de piek van de tweede golf (op 6 november) waren er nog 216 Covid-overlijdens op één dag.

Ook het aantal Covid-patiënten in de ziekenhuizen blijft verder afnemen. Er liggen nu nog 1.359 Covid-patiënten op intensieve, terwijl er dat tijdens de piek (op 9 november) nog 1.474 waren. Op de gewone Covid-afdelingen worden nog 6.264 patiënten opgevangen, tijdens de piek op 3 november waren er dat nog 7.489.

De ziekenhuiscijfers in Limburg volgen die nationale trend voorlopig niet. Net als het aantal nieuwe besmettingen stabiliseert immers ook het aantal ziekenhuisopnames in onze provincie. Meer nog: ze stijgen zelfs lichtjes. Op dit moment liggen er in de zeven Limburgse ziekenhuizen 289 Covid-patiënten, dat is één patiënt meer dan de dag voordien.

Ook het aantal intensieve Covid-patiënten is lichtjes gestegen van 79 naar 80. Die stijging van het aantal Covid-patiënten in Limburg is alvast niet te verklaren omdat er meer transfers zijn. Afgelopen dagen werden er immers geen patiënten meer vanuit Luik en Brussel naar Limburg gebracht.