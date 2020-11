Isabel Marant verontschuldigt zich bij Mexicaanse volk

Isabel Marant kreeg er begin november flink van langs in Mexico. De Mexicaanse minister van Cultuur Alejandra Frausto was kwaad omdat de Franse ontwerpster in haar herfstcollectie inheemse ontwerpen had ingezet voor commerciële doeleinden. Het ging concreet om prints die deden denken aan de kleding van de Purepecha-bevolking uit Michoacan.

Frausto was zo kwaad dat ze zelfs een brief pende naar de ontwerpster. “Ik vraag u, mevrouw Isabel Marant, om publiekelijk uit te leggen op welke gronden u een collectief bezit privatiseert en hoe het gebruik ervan de betrokken gemeenschappen ten goede komt”, klonk het daarin. “Sommige symbolen die je hebt gebruikt, hebben een diepe betekenis voor deze cultuur.”

Marant zag zich genoodzaakt zich te verontschuldigen en schreef op haar beurt een brief naar het Mexicaanse ministerie van Cultuur. Het was Frausto die de tekst vervolgens op Twitter gooide. Daarin geeft Marant toe dat ze de stoffen als inspiratie gebruikte, maar ze belooft ook dat ze voortaan “op een correcte manier de gebruikte inspiratiebronnen zal eren”. Ze biedt daarnaast eveneens haar welgemeende excuses aan.