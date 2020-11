“Ik wil van federale overheid de aantrekkelijkste werkgever van België maken.” Dat heeft minister voor Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) woensdag gezegd in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken, waar ze het luik ‘ambtenarenzaken’ van haar beleidsnota presenteerde. Een van de voorstellen daarin is dat ambtenaren twee dagen per week telewerken.