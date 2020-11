Beste patissier ter wereld Pierre Marcolini deelt recept voor hazelnootpasta

Pierre Marcolini was onlangs coronaproof via Zoom te gast in de Instagramserie Une cha un chef van de in België gevestigde Franse foodblogster en Michelingidspresentatrice Charlotte Collard. Als cadeautje voor haar vele volgers deelde ze het recept voor hazelnootpasta dat Marcolini aan haar had verklapt tijdens hun gesprek. En van wie beter zou je eens een recept moeten uitproberen dan van de man die eind oktober op de World Pastry Stars 2020 de prijs voor beste patissier ter wereld mee naar huis nam?

Ingrediënten:

100 gr hazelnoten

150 gr suiker

40 gr boter

10 gr cacaopoeder

1 ei

3 cl warm water

3 gr fleur de sel

Werkwijze:

- Rooster eerst de hazelnoten. Leg ze op een bakplaat en stop ze een kwartier in de oven op 160 graden. Haal ze uit de oven en laat ze afkoelen. Neem vervolgens een propere keukenhanddoek en wrijf de hazelnoten dooreen zodat ze hun velletjes verliezen.

- Laat de suiker karameliseren in een kleine kookpot op het vuur. Eenmaal de suiker gekarameliseerd is, voeg je de hazelnoten toe en roer je alles goed, maar kort door elkaar. Stort het mengsel uit op een vel bakpapier.

- Eenmaal dat mengsel is afgekoeld, doe je het in een blender. Mix tot je een gladde praliné hebt. Voeg het ei en de cacaopoeder toe en mix opnieuw in de blender. Voeg dan het warme water en het zout en laat nog eens goed draaien tot de hazelnootpasta klaar is.