Pfizer-vaccin voor 95 procent effectief

Het percentage is beter dan de gedeeltelijke resultaten die vorige week werden gepubliceerd. Toen toonden de resultaten “meer dan 90 procent” efficiëntie.

Pfizer zal “binnen enkele dagen” de resultaten ter goedkeuring voorleggen aan de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA.

Niet alleen het vaccin van BioNTech-Pfizer is bijna af, ook dat van de universiteit van Oxford en farmagigant AstraZeneca zit in een vergevorderd stadium.Er zit nog een derde vaccin, dat van Moderna, in de eindfase. Het bedrijf zelf meldt op basis van voorlopige testresultaten dat het in 94,5 procent van de gevallen resultaat oplevert.

