School Koersel vraagt ouders om zelf meer kinderen op te vangen

Een kleuter- en basisschool in Koersel heeft in een brief aan de ouders gevraagd om zelf meer opvang te voorzien voor de kinderen, omdat de voor- en naschoolse opvang te vol zit. De school vreest dat de kans op besmettingen zo te groot is en dat ze de opvang moeten sluiten wanneer er te veel begeleiders besmet zouden geraken. De stad Beringen heeft begrip voor de vraag en zoekt samen met de school naar een oplossin,g om de voor- en naschoolse opvang te kunnen blijven garanderen.