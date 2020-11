De politie is op zoek naar nepverplegers die onaangekondigd in onze provincie bij mensen thuis zogezegd coronatesten komen afnemen. Het is een smoes om vooral bij oudere mensen binnen te geraken en hen zo te bestelen. In heel Limburg hebben de dieven zo al verschillende slachtoffers gemaakt, onder andere in Hasselt, Diepenbeek en Tongeren. De politie waarschuwt voor deze praktijken in het VTM-opsporingsprogramma Faroek.