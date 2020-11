Luka Cruysberghs werd via videocall ontslagen bij Hooverphonic: “Dat was even schrikken”

LEES OOK. Hooverphonic keert terug naar ultieme vorm

“Ik hoorde het via Zoom. Het was even schrikken. De afgelopen dagen waren dan ook overdonderend. Maar ik begrijp het. Intussen heb ik het een plaats kunnen geven.” Geen gevoelens van wrok, dus. Cruysberghs timmert verder aan haar solocarrière.

Onder het toeziend oog van label Universal werkt Cruysberghs aan haar eerste eigen single. Of die uit een ander muzikaal vaatje zal tappen dan dat van haar vorige groep, is nog niet geweten. “We gaan met zoveel mogelijk verschillende mensen nummers schrijven, zodat we veel keuze hebben. Daaruit gaan we dan de beste single kiezen.” Voorlopig is slechts één ding zeker: het nummer wordt begin volgend jaar uitgebracht. (dewo)