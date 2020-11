Het Vlaams Energieagentschap lanceert “Test-uw-EPC”, een instrument waarmee mensen eenvoudig kunnen nagaan hoe energiezuinig hun woning is. Het energielabel EPC wint steeds meer aan belang: vanaf 2021 kunnen zowel nieuwe als bestaande eigenaars van een huis of appartement met een slechte energieprestatie in aanmerking komen voor een nieuwe EPC-labelpremie.