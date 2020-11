Dua Lipa is het nieuwe gezicht van Puma

Puma heeft Dua Lipa gerekruteerd als nieuw uithangbord, of brand ambassador zoals dat heet. De Kosovaars-Britse zangeres, die momenteel een hit te pakken heeft met Angèle, treedt daarmee in de voetsporen van onder andere Rihanna.

Dua Lipa maakte zelf via Instagram aan haar meer dan zes miljoen volgers bekend dat ze voortaan een van de gezichten van Puma is. “Ik ben heel blij dat ik kan aankondigen dat ik de Puma-familie zal vervoegen als nieuwe brand ambassador. Ik kan niet wachten om jullie te tonen wat we allemaal in petto hebben”, klinkt het. Ze zal onder meer het gezicht worden van de She Moves Us-campagne rond vrouwenrechten en gendergelijkheid die begin 2021 gelanceerd zal worden.

Dua Lipa volgt daarmee onder anderen Rihanna op. Die samenwerking die in 2014 van start ging, en het begin betekende van Fenty, bracht heel wat geld in het laatje voor het Duitse sportmerk. Hoeveel geld met de nieuwe deal gemoeid is en hoelang de overeenkomst met de 25-jarige zangeres loopt, wou Puma dit keer niet kwijt.

Opvallend is dat Dua Lipa in 2018 nog opdook in een reclamecampagne van Adidas. En laat dat net de grootste vijand van Puma zijn. Lipa was eerder ook al ambassadeur voor Pepe Jeans en een parfum van Yves Saint Laurent.