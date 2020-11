Vervoersmaatschappij De Lijn schrapt de onbemande tram die in Genk tussen het centrum en het Ziekenhuis Oost Limburg zou pendelen. Er rijdt er wel al eentje rond op de luchthaven van Zaventem. — © ddl

GENK

Vervoersmaatschappij De Lijn heeft de plannen om in Leuven, Antwerpen, Mechelen en Genk een autonome shuttle in te zetten opgeborgen. Nog niet realiseerbaar, vindt De Lijn. Genk heeft het over een jammerlijke beslissing.