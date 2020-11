Als we deze golf hebben klein gekregen – écht klein – dan houdt niets ons tegen om te voorkomen dat er een derde rampzalige golf komt. Daarvoor hebben we vijf wapens die we goed moeten inzetten. “Maar haal er één weg, en we zijn een vogel voor de kat”, aldus viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven).