Chanel kiest nu dan toch voor modeshow zonder publiek

Chanel zal zijn Métiers d’Art show begin december laten doorgaan, maar dat zal dit keer zonder publiek zijn. Tijdens de modeweek in Parijs begin oktober zat de zaal nog afgeladen vol, al had iedereen wel een mondmasker aan. Daar kwam toen niettemin wat kritiek op.

Net zoals in ons land geldt ook in Frankrijk momenteel een tweede lockdown. Chanel heeft daarom besloten om zijn Métiers d’Art modeshow te laten plaatsvinden zonder publiek, dat meldt vakblad WWD. Het evenement vindt op 1 december plaats in het Château de Chenonceau in de Loirestreek en zal in de plaats worden gefilmd. Die video zal vervolgens op 3 december om 19 uur te zien zijn via de website van het Franse modehuis en de verschillende socialemediaplatformen.

Normaal trekt Chanel de wereld rond met zijn Métiers d’Art show, maar al snel werd duidelijk dat het dit jaar anders zou verlopen. Midden september kondigde het modehuis aan dat de show weliswaar zou doorgaan, maar dan in Frankrijk en dat er gasten aanwezig zouden mogen zijn zolang de coronamaatregelen dat toelieten. Dat laatste blijkt nu niet langer het geval te zijn.

Tijdens de modeweken was Chanel ook al een van de grote namen die toch opteerde voor een fysieke modeshow. Toen namen vijfhonderd gasten plaats in het Grand Palais, zij het op iets meer afstand van elkaar dan normaal en met mondmasker aan. Niettemin vonden sommigen dat ongepast in tijden van een pandemie.