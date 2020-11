Pleegde Elke Wevers zelfmoord of werd ze ontvoerd? Beluister hier aflevering twee

Elke Wevers (32) uit Neeroeteren is intussen al tien jaar vermist. Wat is er met haar gebeurd? Zijn er aanwijzingen die een wanhoopsdaad of een zelfverdwijning waarschijnlijk maken? Of is er misschien een ontvoering in het spel? We zoeken het uit in deze aflevering.

Beluister hier ‘Tot wanhoop gedreven?’, de tweede aflevering van ‘Wáár is Elke Wevers? Het mysterie uitgespit’. Elke dinsdag verschijnt er een nieuwe aflevering.

LEES OOK. Mama Elke Wevers: “Ik zal blijven vechten tegen kanker, voor Elke”

In Tot wanhoop gedreven?, de tweede aflevering van de podcastreeks Wáár is Elke Wevers? Het mysterie uitgespit, onderzoeken we de pistes van een wanhoopsdaad, een zelfverdwijning en een ontvoering. Zat Elke niet goed in haar vel en beroofde ze zichzelf van het leven? Of speelde Elke vóór haar verdwijning misschien met plannen om zelf onder de radar te verdwijnen en elders een nieuw leven op te bouwen? Kan het dat er een andere persoon in het spel is, die Elke ontvoerde?

Elkes mama Elza en nichtje Femke komen aan het woord. Ook collega Johan vertelt over deze pistes. Nieuwe hoofdrolspelers in deze afleveringen: Jef Vermassen, de advocaat van Elkes ouders, en Herma Kluin, een Nederlandse privédetective die sinds een jaar de verdwijning van Elke Wevers onderzoekt. Ook zij vertellen hoe waarschijnlijk ze een wanhoopspoging, zelfverdwijning of ontvoering achten.

LEES OOK. Detective hekelt “massa open eindjes” in zaak-Elke Wevers

LEES OOK. Advocaat Jef Vermassen wil profilers Annick Van Uytsel op verdwenen Elke Wevers zetten

LEES OOK. Parket: “Onderzoek Elke Wevers blijft open tot er duidelijkheid is”

LEES OOK. Nieuwe podcast ontrafelt verdwijning Elke Wevers: beluister hier de eerste aflevering

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.

Je vindt de tweede aflevering van ‘Wáár is Elke Wevers? Het mysterie uitgespit’ ook terug op Spotify, iTunes en Google Podcasts. Wil je reageren op de podcast? Dat kan via podcast@hetbelangvanlimburg.be.