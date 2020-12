OPROEP. Biedt uw restaurant feestmenu’s aan tijdens de feestdagen? Laat het via HBVL aan heel Limburg weten

Als u dit formulier invult en ons laat weten wat de afhaalmogelijkheden van uw restaurant of afhaalzaak zijn, spelen wij die informatie rechtstreeks door naar onze lezer (en uw potentiële klant). Die kan dan op onze website een lijst vinden met alle afhaalrestaurants in de buurt, en ziet meteen welk type keuken u aanbiedt, wat uw feestmenu is en of hij met bancontact of cash bij u kan betalen. Wij helpen u om uw afhaalmogelijkheden aan heel Limburg bekend te maken.

De volledige lijst van afhaalmogelijkheden op basis van de inzendingen kan u hier terugvinden.