COLUMN: Helden

Michel Claesen schrijft een column over het dagelijkse leven in Bilzen.

Ooit gehoord van jobrotatie? Dat is een doorschuifsysteem waarbij medewerkers met een bepaalde regelmaat van functie of job wisselen. En dat levert naar het schijnt vele voordelen op.

Toen ik deze foto in de weekendkrant zag, was jobrotatie dan ook het eerste woord dat bij me opkwam. Hoe kunnen we anders verklaren dat onze huidige en toekomstige burgemeester met de schop in de hand grondwerken uitvoeren in de buurt van de Katteberg? Aan de kledij te zien, was het wel een plotse ingeving. Tijd om een werkplunje aan te trekken, was er blijkbaar niet. Wat me wel opvalt, is dat er twee arbeiders zijn en twee toezichters.

Maike Meijers zet dan wel een stap vooruit om misschien wat aarde aan te stampen, maar de meneer rechts in beeld houdt met een ernstige blik een oogje in het zeil en controleert waarschijnlijk of aan alle Covid-maatregelen voldaan wordt. Is het daarom dat de heer Sauwens grondwerken uitvoert op anderhalve meter van de stam? Schepen Steegen zit daarentegen wel korter bij de bron en zorgt vermoedelijk voor de ‘finishing touch’. De properheid van de schoenen verraden wel dat ze ook echt gegraven hebben.

Tijdens het lezen van de bijbehorende tekst bleek ik toch een verkeerde indruk te hebben. De boom die aan het woonzorgcentrum Demerhof geplant werd, is een hopbeuk. Nu ken ik hop alleen als onmisbaar ingrediënt in de productie van bier en wist ik niet dat er een ook een beukvariant van bestond. Blijkbaar gelijkt de bloesem op een hopbel, wordt dat ding 18 meter hoog en moet hij vooral in de bloeiperiode een mooi aanzicht bieden. Aanleiding voor deze actie is de appreciatie voor alle hulp- en zorgverleners in deze onvergetelijke periode. De hopbeuk wordt dan ook een heldenboom genoemd. Al zou hoopbeuk ook een synoniem mogen zijn, omdat we allemaal hopen dat we bij zijn eerste bloei van heel het coronagedoe af zijn.

Nu wil ik wel alle personen die ik bij naam en toenaam in dit artikel genoemd heb, waarschuwen voor eventuele ongemakken in de komende dagen. Mijn vorige column ging over voetballer Zinho Vanheusden en enkele dagen na de verschijning van die column in de Buurkrant scheurde hij zijn kruisbanden. U bent gewaarschuwd.