Sportanker Catherine Van Eylen doet intrede in ‘De slimste mens ter wereld’

Woensdag is het de beurt aan sportanker Catherine Van Eylen om een gooi te doen naar de overwinning in ‘De slimste mens ter wereld’. “Ze werkt voor de VRT-nieuwsdienst”, aldus Erik Van Looy, die haar kansen goed inschat. “En die zijn altijd heel sterk.” De presentator van de populaire quiz hoopt dat Van Eylen het beter zal doen dan haar echtgenoot Wouter Vandenhaute, die in 2018 deelnam aan ‘De slimste mens’. “En Catherine kennende, zal zij dat ook willen doen.”