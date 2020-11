Topmodel Karlie Kloss bevestigt zwangerschap

Karlie Kloss (28) heeft via sociale media bevestigd dat ze inderdaad in verwachting is van haar eerste kindje. Eind oktober kwam het babynieuws naar buiten, maar tot op heden had het model daar zelf nog niet op gereageerd.

Op Instagram plaatste Karlie Kloss een filmpje waarin haar groeiende babybuikje te zien is. “Goedemorgen lieve baby”, zegt het Amerikaanse topmodel daarin, terwijl ze over haar buik aait en een kusje geeft richting de camera. Al snel waren haar collega’s zoals Romee Strijd, Karolina Kurkova, Emily Ratajkowski en Sara Sampaio erbij om haar te feliciteren.

Het wordt het eerste kindje voor Karlie en haar echtgenoot Joshua Kushner. Het koppel trouwde in oktober 2018 in New York. Joshua is de broer van Jared Kushner, de echtgenoot van Ivanka Trump. Maar ze behoren niet tot dezelfde politieke familie, want tijdens de verkiezingen sprak het model zich openlijk uit over haar steun aan Joe Biden en Kamala Harris.