‘Vië dènke aoën òch’ op kaartje voor alle 70-plussers

De actie kadert in de week van de senioren die van 16 tot en met 22 november plaatsvindt. “We willen onze Zonhovense senioren laten weten dat we hen niet vergeten. Omdat fysieke activiteiten niet mogelijk zijn, bezorgen we hen een warm kaartje met aan de voorzijde een boodschap in het Zonhovens dialect “Vië dènke aoën òch”, met natuurlijk de vertaling erbij wie niet van Zonhoven afkomstig is. Aan de achterkant staat een korte boodschap en een telefoonnummer voor wie info of hulp wenst,” zegt schepen Frank Vandebeek. “Zo laten we onze Zonhovense senioren weten dat we er voor hen zijn in deze donkere en sombere tijden”, vult burgemeester Johny De Raeve aan. Tegelijk start er een belronde door gemeentelijke medewerkers. De vrijwilligers van de groep ‘Zonhoven Zorgt’ bieden vervolgens hulp als dat nodig is. (wiva )