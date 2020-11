‘Harry Potter’-acteur Rupert Grint verbreekt record op Instagram

Rupert Grint, de acteur die wereldberoemd werd als Ron Weasly in de ‘Harry Potter’-films, heeft een Instagramrecord gebroken. Hij is diegene die het snelst meer dan een miljoen volgers vergaarde. Hij neemt daarmee het record af van natuurdocumentairemaker Sir David Attenborough.

Rupert Grint besloot eerder deze maand Instagram een kans te geven. De eerste foto die hij deelde, was er eentje met zijn in mei geboren dochtertje en op die manier stelde hij haar aan de wereld voor. “Hey Instagram... slechts tien jaar te laat, maar ik ben er eindelijk: Grint on the Gram!”, schreef de 32-jarige Rupert toen. “Ik wil jullie graag voorstellen aan Wednesday G. Grint.”

Volgens het Guinness Book of World Records haalde hij in vier uur en een minuut al de kaap van de een miljoen volgers, goed voor het record. Dat was daarvoor in handen van de 94-jarige David Attenborough die in september erin slaagde om een miljoen volgers binnen te halen in vier uur en 44 minuten. Hij deelde toen als eerst een filmpje waarin hij zijn fans opriep om zorg te dragen voor de planeet.