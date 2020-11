Nieuw NBA-seizoen ten laatste op 22 juli afgelopen, één dag voor start Olympische Spelen

Het nieuwe seizoen in de Noord-Amerikaanse profbasketbalcompetitie NBA eindigt ten laatste op 22 juli 2021. Dat heeft de NBA dinsdag bekendgemaakt.

Een dag later gaan de Olympische Spelen van start. De meeste spelers zullen dus naar verwachting kunnen aantreden in Tokio. Eerder raakte al bekend dat het seizoen op 22 december start. Er worden 72 wedstrijden per team gespeeld in het reguliere seizoen, dat op 16 mei eindigt. De play-offs beginnen op 22 mei.

Nieuw is het ‘play-in tournament’, een soort barrages met als inzet kwalificatie voor de play-offs. Afgelopen zomer werd daarmee al geëxperimenteerd in de bubbel in Disney World in Orlando (Florida). Na afloop van het reguliere seizoen zullen de nummers zeven tot en met tien van zowel de Western als Eastern Conference in die barrages aantreden. Het nummer zeven speelt thuis tegen het nummer acht. De winnaar van die match heeft een play-offticket beet. De verliezer van het duel tussen de nummers negen en tien is uitgeschakeld, de winnaar neemt het op tegen de verliezer van de confrontatie tussen de teams die als zevende en achtste eindigden. Ook de winnaar van die match mag deelnemen aan de play-offs.

De Los Angeles Lakers van LeBron James kroonden zich vorige maand tot kampioen. Door de coronacrisis vond de ontknoping van de competitie met heel wat vertraging plaats in een zogenaamde NBA-bubbel op de terreinen van Disney World. (belga)