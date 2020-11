Wout van Aert voegt Tabor en Boom toe aan zijn crossprogramma

Goed nieuws voor de crossfans. Wout van Aert voegt volgens de gespecialiseerde site Wielerflits.be twee crossen toe aan zijn programma. De drievoudig wereldkampioen zal te zien zijn in het Tsjechische Tabor (Wereldbeker - 29 november) en in de Telenet-SP-manche in Boom (6 december).

De keuze van Van Aert voor Tabor en Boom snijdt hout. De terugkeer van de Kempenaar in het veld was immers voorzien voor Kortrijk (28 november), zijn tweede cross op het programma was die in het eigen Herentals op 23 december. Om de lange periode tussen beide wedstrijden op te vullen lag het voor de hand dat er nog wedstrijden zouden bijkomen. Met Tabor erbij kan hij al direct openen met een dubbel weekend, Boom is dan weer niet te ver van huis.

Zo zit Van Aert intussen aan acht bevestigde deelnames, evenveel als Mathieu van der Poel. De eerste confrontatie tussen beide tenoren staat voorlopig gepland in Herentals op 23 december.

Voorlopig programma Wout van Aert

28/11: Kortrijk

29/11: Tabor (Tsj)

6/12: Boom

23/12: Herentals

1/1: Baal

9/1: Meulebeke (BK)

23/1: Hamme

31/1: Oostende (WK)

Voorlopig programma Mathieu van der Poel

12/12: Antwerpen

20/12: Namen

23/12: Herentals

30/12: Bredene

1/1: Baal

9/1: Zaltbommel (NK)

23/1: Hamme

30/1: Oostende (WK)

(gvdl)