31 december deadline voor afhalen niet opgenomen tegoed gratis vuilzakken

15 procent van de gezinnen in Halen hebben hun tegoed aan gratis huisvuilzakken nog niet afgehaald. Wie dat tegoed nog niet heeft afgehaald, kan daarvoor alleen nog maar tot einde december in het stadhuis terecht. Het tegoed vervalt op 1 januari 2021.

Elke alleenstaande die of gezin dat in Halen woont, heeft recht op een hoeveelheid gratis vuilniszakken. Het precieze aantal hangt af van de samenstelling van je gezin. Als je niet meer weet of je de tegoedzakken al dan niet hebt afgehaald, surf dan naar www.mijn.limburg.net en registreer je. Daarna kan je kijken of je je tegoed al hebt afgehaald. Info: stad Halen, Markt 14, tel. 013/61.81.20, info@halen.be, www.halen.be. LW