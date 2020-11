Houtkunstenaar Kobe verfraaide Heppens speelbos

Toen Sport Vlaanderen en het agentschap Natuur en Bos beslisten om het Heppense speelbos onder handen te nemen en een bijkomend multimovepad te installeren werd de hulp ingeroepen van Kobe Geens om de omgewaaide bomen te recycleren in houten kunstwerken. “De kettingzaag is zowat het enige werktuig waarmee ik figuren zaag en je moet wel tekenkundig inzicht hebben om dit te realiseren. In dit speelbos staan er een 10-tal werken opgesteld en wellicht mag ik binnenkort het houten dierenbestand nog uitbreiden met een wolf.” De basistechniek van het wood carven leerde hij aan van een makker en dat is ondertussen uitgegroeid tot een echte hobby van deze 26-jarige natuurliefhebber uit Eksel. SB