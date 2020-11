Gebuisd door corona? Ruim 8.000 studenten krijgen nieuwe kans

Precies 8.152 studenten hebben van de overheid een nieuwe kans gekregen nadat ze vorig academiejaar gebuisd waren voor één of meerdere vakken. Het gaat om een speciale regeling die de Vlaamse overheid heeft gecreëerd na het uitbreken van de coronacrisis. Veel studenten hebben daar zwaar onder geleden, bijvoorbeeld omdat ze zelf ziek waren, een familielid verloren of omdat ze het psychologisch moeilijk hadden door de lockdown.

De getroffen studenten moesten een verklaring sturen naar de Vlaamse onderwijsadministratie dat ze niet zijn geslaagd omdat ze zich in een overmachtssituatie bevonden, zonder specifieke redenen op te geven. Voorwaarde was wel dat de studenten aan beide zittijden deelnamen én dat (een deel van) de lessen voor het betreffende vak na 9 maart plaatsvonden.

Concreet hebben de meer dan achtduizend studenten hun leerkrediet teruggekregen voor dat vak. Dat komt neer op een nieuwe kans, want wie te veel leerkrediet verspeelt, kan niet verder studeren. In academiejaar 2018-2019 hadden liefst 10.170 studenten onvoldoende leerkrediet om het jaar te starten. “Dankzij deze regeling hebben we dat kunnen voorkomen voor studenten die getroffen zijn door corona”, zegt CD&V-parlementslid Brecht Warnez, die de cijfers opvroeg bij onderwijsminister Ben Weyts (N-VA).(jvde)